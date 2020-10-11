Project Syndicate: установленная США геополитика рухнула

Властям США придется смириться с доминирующей ролью Китая, об этом говорится в материале издания Project Syndicate.

Как пишет автор материала Джозеф С. Най-младший, после пандемии коронавируса стало ясно, что глобальному либеральному порядку и геополитике, установленным США, пришел конец. Мировой порядок, основанный США после Второй мировой войны, создал систему институтов, которые привели к выдающейся либерализации международной торговли и финансов. Теперь из-за подъема Китая все изменится, а роль Америки как "системного менеджера" уйдет в прошлое.

Сейчас Китай успешно справляется с коронавирусом, чего не скажешь о США, где число умерших от заболевания превысило 214 тысяч человек. В скором времени, буквально через пару лет, экономика Китая опередит экономику США, которые находятся в упадке. Китай начинает требовать уважительного и почтительного отношения сообразно его растущей силе, отмечает автор статьи.