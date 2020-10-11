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9:10   11 Октября 2020
Общество

Стало известно, когда москвичей начнут прививать от коронавируса

Стало известно, когда москвичей начнут прививать от коронавируса

Вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции начнется через несколько месяцев. Об этом сообщил в воскресенье, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин призывал жителей столицы "продержаться" до вакцинации от COVID-19, несмотря на то, что все устали от ограничений, направленных на сокращение роста заболеваемости.

"Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса", — отметил мэр Москвы.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #вакцина #COVID-19

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