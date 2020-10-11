9:10 11 Октября 2020Общество
Стало известно, когда москвичей начнут прививать от коронавируса
Вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции начнется через несколько месяцев. Об этом сообщил в воскресенье, 11 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин призывал жителей столицы "продержаться" до вакцинации от COVID-19, несмотря на то, что все устали от ограничений, направленных на сокращение роста заболеваемости.
"Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться, сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса", — отметил мэр Москвы.