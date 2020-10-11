Путин обсудил с парламентом приоритеты госбюджета на предстоящие годы

Владимир Путин на встрече с руководителями четырех фракций нижней палаты парламента назвал приоритеты бюджета на предстоящие годы, поставив в центр внимания человека, сообщается в 5-tv.ru.

В заседании приняли участие партии ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Единая Россия". Путин отметил, что прежде всего задача парламента — реализация новый положений Конституции, поэтому здесь требуется особый подход.

"Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа. Надо так ее выстроить, чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами, вашими избирателями", — подчеркнул президент.

На встрече были затронуты и другие темы, в том числе перенос даты проведения Единого дня голосования. Некоторыми лидерами фракций было предложено перенести ее на весну. Но Путин отметил, что оптимально будет провести его в сентябре. Он напомнил, что нужно помнить про удобства для людей и желания оппозиции.