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8:51   11 Октября 2020
Общество

Гинцбург рассказал о реакции мужчин и женщин на вакцину от COVID-19

Гинцбург рассказал о реакции мужчин и женщин на вакцину от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сравнил, как на вакцину от коронавируса реагируют мужчины и женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученый ответил на вопрос, есть ли разница в реакциях у разных полов. По его словам, на данном этапе испытаний вакцины отличий в состоянии мужчин и женщин выявлено не было.

У всех добровольцев какие-либо реакции на вакцину проявляются одинаково. В то же время Гинцбург предположил, что после 40 тысяч провакцинированных может быть выявлена статистически достоверная разница.

До этого сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса должна быть запущена в следующем году.

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Автор: Илья Романович
#коронавирус #гинцбург #российская вакцина

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