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8:29   11 Октября 2020
Общество

Украинские политики хотят купить вакцину РФ от COVID-19 без ведома Киева

Украинские политики хотят купить вакцину РФ от COVID-19 без ведома Киева

Киев не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса. Украинские политики в связи с этим ищут возможность приобрести ее неофициально. Об этом сообщило RT, сославшись на источник в партии "Слуга народа".

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 растет каждый день. Коек в больницах, по словам источника, не хватает.

"Единственная возможность улучшить ситуацию – договориться с Россией о закупке вакцины", – подчеркнул собеседник RT.

Добавим, лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук недавно встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский политик попросил главу государства рассмотреть возможность поставок вакцины от COVID-19 из России на Украину.

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Автор: Яна Либерман
#украина #вакцина #коронавирус

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