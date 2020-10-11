8:29 11 Октября 2020Общество
Украинские политики хотят купить вакцину РФ от COVID-19 без ведома Киева
Киев не собирается закупать российскую вакцину от коронавируса. Украинские политики в связи с этим ищут возможность приобрести ее неофициально. Об этом сообщило RT, сославшись на источник в партии "Слуга народа".
Число госпитализированных пациентов с COVID-19 растет каждый день. Коек в больницах, по словам источника, не хватает.
"Единственная возможность улучшить ситуацию – договориться с Россией о закупке вакцины", – подчеркнул собеседник RT.
Добавим, лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук недавно встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский политик попросил главу государства рассмотреть возможность поставок вакцины от COVID-19 из России на Украину.