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8:25   11 Октября 2020
Общество

Онищенко призвал сохранять ограничения по коронавирусу на адекватном уровне

Онищенко призвал сохранять ограничения по коронавирусу на адекватном уровне

Депутат Госдумы РФ, бывший санитарный врач России Онищенко подчеркнул необходимость "адекватных" ограничительных мер по коронавирусу. Об этом он заявил в беседе с "Комсомольской правде".

Специалист отметил, что для этого в России есть и диагностикумы, и средства профилактики — вакцина. Онищенко отметил, что главным является то, что российские специалисты научились лечить коронавирус.

Онищенко заявил, что для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса нужна "золотая середина" — равноправный договор между влатсью и гражданами.

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Автор: Руслан Неглинный
#онищенко #меры #коронавирус

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