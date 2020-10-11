Онищенко призвал сохранять ограничения по коронавирусу на адекватном уровне

Депутат Госдумы РФ, бывший санитарный врач России Онищенко подчеркнул необходимость "адекватных" ограничительных мер по коронавирусу. Об этом он заявил в беседе с "Комсомольской правде".

Специалист отметил, что для этого в России есть и диагностикумы, и средства профилактики — вакцина. Онищенко отметил, что главным является то, что российские специалисты научились лечить коронавирус.

Онищенко заявил, что для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса нужна "золотая середина" — равноправный договор между влатсью и гражданами.