ПФР рассказал, как изменится размер пенсии после увольнения с работы

Пенсионный фонд ежемесячно производит беззаявительный перерасчет сумм выплат почти для 4 тысяч граждан. При расчете берется во внимание наработанный опыт во время нахождения на пенсии. Об этом сообщает российское информационное агентство Live 24.

Сообщается, что работающие пенсионеры лишь в последние четыре года получают выплату страховой пенсии без индексации. Несмотря на это, граждане все равно могут рассчитывать на перерасчет, он происходит первого числа месяца, следующего после месяца увольнения.

Если работник пенсионного возраста принял решение о выходе на заслуженный отдых, например, в октябре, то в ноябре ПФР будет обладать отчетностью и к январю произведет перерасчет. Речь идет лишь о получателях страховых выплат. Расчет и индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению производиться в независимости от того, работает пенсионер или нет.