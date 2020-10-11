7:58 11 Октября 2020Происшествия
Баку заявил об отражении ракетной атаки по Мингячевирской электростанции
Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что силы противовоздушной обороны предотвратили ракетную атаку Армении в районе Мингячевирской электростанции.
Накануне сообщалось, что ракетный обстрел Армении стал причиной гибели пяти человек в Гаяндже.
Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября. Обе страны ввели военное положение. Вооруженные столкновения продолжались, пока не было достигнуто соглашение о прекращении огня. Баку и Ереван 10 октября условились сложить оружие в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.