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7:58   11 Октября 2020
Происшествия

Баку заявил об отражении ракетной атаки по Мингячевирской электростанции

Баку заявил об отражении ракетной атаки по Мингячевирской электростанции

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что силы противовоздушной обороны предотвратили ракетную атаку Армении в районе Мингячевирской электростанции.

Накануне сообщалось, что ракетный обстрел Армении стал причиной гибели пяти человек в Гаяндже.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября. Обе страны ввели военное положение. Вооруженные столкновения продолжались, пока не было достигнуто соглашение о прекращении огня. Баку и Ереван 10 октября условились сложить оружие в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

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Автор: Борис Нестеров
#политика #азербайджан #армения

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