Баку заявил об отражении ракетной атаки по Мингячевирской электростанции

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что силы противовоздушной обороны предотвратили ракетную атаку Армении в районе Мингячевирской электростанции.

Накануне сообщалось, что ракетный обстрел Армении стал причиной гибели пяти человек в Гаяндже.

Напомним, что армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября. Обе страны ввели военное положение. Вооруженные столкновения продолжались, пока не было достигнуто соглашение о прекращении огня. Баку и Ереван 10 октября условились сложить оружие в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.