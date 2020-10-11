Минобороны Армении отвергло обвинения Азербайджана в обстреле Гянджи

Ереван ответил на обвинения со стороны Баку в ракетной атаке азербайджанского города Гянджа. Минобороны Армении опровергло сведения об обстреле.

В Азербайджане ранее заявили, что Гянджу обстреляли ракетами с армянской территории. В результате атаки был разрушен многоквартирный дом. Пять человек погибли. Ранения получили 28 человек.

Обвинения в причастности Еревана опровергла пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян. Она назвала это "дезинформацией".