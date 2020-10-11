Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле города Гянджа

Пять человек погибли после попадания ракеты в многоквартирный жилой дом в городе Гянджа. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики Азербайджан.

Сообщается, что дом оказался разрушенным после атаки, 28 человек остались ранеными. В Минобороны Азербайджана утром 11 октября сообщили об атаках со стороны Армении на город Гянджа.

МЧС Азербайджана сообщало, что из-под разрушенного дома доставили тела раненых и погибших. На месте разрушения дома ведутся работы.