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7:05   11 Октября 2020
Политика

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле города Гянджа

Минобороны Азербайджана сообщило о новом обстреле города Гянджа

Пять человек погибли после попадания ракеты в многоквартирный жилой дом в городе Гянджа. Об этом сообщили в генпрокуратуре республики Азербайджан.

Сообщается, что дом оказался разрушенным после атаки, 28 человек остались ранеными. В Минобороны Азербайджана утром 11 октября сообщили об атаках со стороны Армении на город Гянджа.

МЧС Азербайджана сообщало, что из-под разрушенного дома доставили тела раненых и погибших. На месте разрушения дома ведутся работы.  

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #обстрел #карабах

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