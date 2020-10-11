Посольство РФ в Латвии осудило депортацию российского ветерана из страны

Российское диппредставительство в Риге выразило решительный протест латвийским властям в связи с выдворением председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда из страны. Об этом сообщает ТАСС.

Пожилой мужчина был депортирован из Латвии несмотря на плохое состояние здоровья: у соотечественника был приступ аритмии. Также сообщается, что у Норвинда присутствуют другие неназванные хронические заболевания.

Посольство России в Риге обратило внимание на то, что латвийские власти никак не предупредили диппредставительство о намерениях выдворить гражданина РФ, также ничего неизвестно и о мотивах данных шагов. При этом факт разлучения семьи преклонного возраста местными властями не принимался во внимание.