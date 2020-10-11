Домохозяйки подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом

Коронавирус может оставаться жизнеспособным на тканях и поверхностях до трех суток, что увеличивает риски заражения для женщин, которые делают работу по дому. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что домашние заботы, такие как уборка, стирка и готовка, подвергают домохозяек опасности заражения COVID-19. Вирус способен жить на поверхностях несколько часов.

В зону риска попали женщины из семей, состоящих из родителей (родителя) и детей (нуклеарная семья). Однако это не говорит о том, что те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей, не рискуют заразиться.

Накануне сообщалось о том, что некоторые зараженные коронавирусом пациенты обладают "хитрыми" симптомами. Такие пациенты не испытывают характерных признаков заболевания и не ощущают недомогание. Однако инфекция определенным образом проявляется даже у них. Так, она может проявляться в виде стресса, хандры, усталости и головной боли.