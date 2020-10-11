Лечащий врач Трампа больше не считает президента США "заразным"

Американский президент Дональд Трамп переболел COVID-19 и больше не является "заразным". Об этом заявил лечащий врач главы Белого дома Шон Конли.

Президенту США, по словам врача, больше не нужна изоляция. Конли сделал этот вывод на основе полученного результата ПЦР-теста.

"Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи (вируса)", – подчеркнул лечащий врач американского лидера.

У Трампа, как заявил Конли, отмечается "улучшение ряда симптомов". Повышенная температура у него отсутствует "намного больше 24 часов".

Из госпиталя американского президента выписали в понедельник, 5 октября. В больнице он пробыл три дня.