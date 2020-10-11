Комаровский "прописал" футбол от заражения коронавирусом

Лучшим способом профилактики коронавируса являются занятия футболом. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист в ролике на своем Youtube-канале отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути. При этом специалист отметил, что находящиеся на открытом воздухе люди не могут получить большую дозу коронавируса.

Комаровский подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы люди могли встречаться. По его словам, лучшим способом профилактики коронавируса станет футбол.