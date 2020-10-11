Кинологи перечислили пять лучших сторожевых пород собак

Список лучших пород для охраны дома или предприятия составила Российская кинологическая федерация. Про необходимые характеристики для собаки рассказал президент РКФ Владимир Голубев, передает РИА Новости.

Специалист заявил, что охранные собаки должны быть управляемы и хорошо поддаваться дрессировке. Причем подготовка собаки должна начинаться уже со щенячьего возраста.

"Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение", — заявляет Голубев.

На первом месте, по словам эксперта, стоит кавказская овчарка. Это недоверчивые и агрессивные по отношению к чужакам собаки. По этой причине они являются прекрасными сторожами.

Второе место заняла московская сторожевая — ловкая, быстрая и выносливая собака, любящая физическую активность. Эта порода не покидает охраняемую территорию и четко выполняет команды.

Тройку лидеров замыкает среднеазиатская овчарка. Эта бесстрашная порода никогда не проявляет агрессию первой. Она всегда сначала предупреждает лаем и рыком, а нападает только при наличии провокации.

Четвертое место занял тибетский мастиф, а сразу за ним расположился русский черный терьер.