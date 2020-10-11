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3:34   11 Октября 2020
Политика

Ким Чен Ын запугал Пентагон новой межконтинентальной ракетой

Ким Чен Ын запугал Пентагон новой межконтинентальной ракетой

Американское оборонное ведомство анализирует сведения о наличии у КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая может достичь Соединенных Штатов.

Пентагон в курсе сообщений касательно северокорейской Hwasong-15, которая имеет дальность 13 000 км, высоту 4500 км и способность достигнуть любой части материка США. Межконтинентальную ракету продемонстрировали на военном параде в Пхеньяне.

"Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе", — передает ТАСС.

Госдепартамент США рассчитывает, что президенту Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну удастся продолжить диалог о полной денуклеаризации в рамках ближайшей встречи в Сингапуре.

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Автор: Илья Романович
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