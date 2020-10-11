Трамп после заражения коронавирусом впервые выступил на публике

Американский президент Дональд Трамп впервые после заражения COVID-19 выступил перед публикой. Об этом свидетельствует трансляция с Twitter-аккаунта Белого дома.

Он появился на балконе под звуки оркестра и почти сразу снял маску. Трамп с улыбкой поприветствовал собравшихся перед резиденцией, где проходит протест в поддержку правоохранителей. Выступающие в поддержку Трампа люди скандируют: "Еще четыре года! ".

Трамп заявил, что чувствует себя прекрасно. Он пообещал, что возобновит мероприятия предвыборной кампании, чтобы США не стали "социалистическим государством". Глава Белого дома заверил публику, что страна победит коронавирус. По его словам, появление вакцины обеспечит быстрое экономическое восстановление.

Также Трамп раскритиковал своего соперника на выборах Джо Байдена. Он заявил, что политик "50 лет предавал их".