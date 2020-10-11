Российский ЦПВС провел гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Представители российского ЦПВС в ходе гуманитарной акции в Ракке выдали более двух тонн продовольственных наборов. Об этом заявил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии, контр-адмирал Александр Гринкевич в рамках брифинга.

Отмечается, что всего с начала восстановления мирной жизни в Сирии было проведено более 2,5 тысячи гуманитарных акций и выдано более четырех тонн необходимых для жизни товаров.

Военная полиция РФ в Сирии продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Также воздушное патрулирование провела военная авиация. Гринкевич сообщил, что за последние сутки в зоне Идлиба было зафиксировано 33 атаки со стороны боевиков.