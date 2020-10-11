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1:40   11 Октября 2020
Общество

Путин похвалил работников агропромышленности за работу в период пандемии

Путин похвалил работников агропромышленности за работу в период пандемии

Российский агропромышленный комплекс (АПК) продолжает стабильную работу в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что даже в сложных условиях, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильную работу. Он отметил самоотдачу и мужество работников данной сферы.

Российские предприятия агропромышленного комплекса в период пандемии не допустили сбоев в поставках продовольствия. По его словам, они своевременно провели посевную компанию и в срок начали уборочную кампанию. Также Путин отметил высокие показатели урожая — более 120 миллионов тонн зерновых.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #апк #пандемия #агропромышленность

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