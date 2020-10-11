Университет Хопкинса заявил о более 37 млн заболевших COVID-19 в мире

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 37 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных властей, СМИ и открытых источников.

Наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по показателям смертности. Всего в мире скончалось более 1 млн человек с коронавирусом, излечились более 25,7 млн.

Ученые из Великобритании ранее заявили о трех новых симптомах коронавирусной инфекции. По их словам, ими являются боль в мышцах, утомляемость и образование волдырей на ногах.