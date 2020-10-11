Стало известно о двух взрывах в центре столицы Нагорного Карабаха

Два взрыва прогремели в центре Степанакерта. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что могли сдетонировать снаряды, обезвреживанием которых занимались саперы. В разных концах города были включены две сирены воздушной тревоги. По сообщению омбудсмена НКР, по городу атаковали двумя ракетами.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий и наступления. Многие страны призвали Азербайджан и Армению прекратить ведение огня и провести мирные переговоры.