"Врачи без границ": бандиты в Ливии держат в плену похищенных мигрантов

Специалисты медицинской организации "Врачи без границ" обнаружили на территории Ливии похищенных мигрантов. Боевики удерживают их в ужасных условиях. Среди пленников есть дети, сообщило информационное агентство Associated Press.

Десятки иностранцев, преимущественно из государств Западной Африки, находятся в плену на территории, подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Представителям организации "Врачи без границ" разрешили осмотреть место их содержания.

"Мы обнаружили более 350 женщин, детей и мужчин, спящих на земле в ужасающих условиях и лишенных доступа к воде", – отметил глава гуманитарной организации Гийом Баре.

Многим из похищенных после этого удалось сбежать. В складском помещении города Сабрата в настоящее время все еще находятся не менее 60 человек.

В Associated Press считают, что бандиты, захватившие мигрантов в заложники, рассчитывают получить выкуп от их родственников. Не исключена перепродажа иностранцев другим группировкам.

Комментировать незаконное удержание иностранных граждан министерство внутренних дел ПНС Ливии отказалось. В ведомстве, возглавляемом Фатхи Башагой, проигнорировали обращение международной организации.