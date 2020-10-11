"Врачи без границ": бандиты в Ливии держат в плену похищенных мигрантов
Специалисты медицинской организации "Врачи без границ" обнаружили на территории Ливии похищенных мигрантов. Боевики удерживают их в ужасных условиях. Среди пленников есть дети, сообщило информационное агентство Associated Press.
Десятки иностранцев, преимущественно из государств Западной Африки, находятся в плену на территории, подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Представителям организации "Врачи без границ" разрешили осмотреть место их содержания.
"Мы обнаружили более 350 женщин, детей и мужчин, спящих на земле в ужасающих условиях и лишенных доступа к воде", – отметил глава гуманитарной организации Гийом Баре.
Многим из похищенных после этого удалось сбежать. В складском помещении города Сабрата в настоящее время все еще находятся не менее 60 человек.
В Associated Press считают, что бандиты, захватившие мигрантов в заложники, рассчитывают получить выкуп от их родственников. Не исключена перепродажа иностранцев другим группировкам.
Комментировать незаконное удержание иностранных граждан министерство внутренних дел ПНС Ливии отказалось. В ведомстве, возглавляемом Фатхи Башагой, проигнорировали обращение международной организации.