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23:31   10 Октября 2020
Общество

Оперштаб Москвы: число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 5595 человек

Оперштаб Москвы: число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 5595 человек

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 35 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе российской столицы.

В оперштабе отметили, что умершие пациенты имели диагноз пневмония. Результаты их тестов на наличие коронавируса оказались положительными. Всего в Москве с начала пандемии скончались 5595 пациентов с COVID-19.

О наличии у себя коронавируса ранее заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он признался в отсутствии симптомов. Чиновник надеется, что все обойдется без ухудшений. Работать Ликсутов собирается из дома.

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус #COVID-19 #Оперштаб Москвы

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