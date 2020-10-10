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23:02   10 Октября 2020
Политика

"Надо жестче быть": СМИ опубликовали фрагмент беседы Тихановской с мужем

"Надо жестче быть": СМИ опубликовали фрагмент беседы Тихановской с мужем

Телеканал "360" опубликовал часть беседы разговора бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с арестованным мужем. Соответствующий ролик размещен на странице канала в Twitter.

Согласно ролику, Тихановская беседует с супругом на политические вопросы. Она заверила Сергея, что она и ее команда "делают все возможное", чтобы поскорее тот вышел. Также она отметила, что они делают "все необходимое по изменению ситуации в республике".

"Отступать мы не можем, <…> пока не добьемся новых выборов", — заявила Тихановская своему мужу.

Супруг в свою очередь поинтересовался, есть ли у нее поддержка со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Светлана отметила, что они "хорошие люди", которые поддерживают ее и супруга.

Тихановский также призывает "быть жестче". В ответ супруга отметила, что боится последствий для тех людей, кто сидит в тюрьме.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. После этого оппозиция выдвинула ее для участия в выборах. Против Тихановского возбуждено ряд дел, связанных с организацией массовых беспорядков.

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Автор: Илья Романович
#видео #белоруссия #тихановская

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