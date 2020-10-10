"Надо жестче быть": СМИ опубликовали фрагмент беседы Тихановской с мужем

Телеканал "360" опубликовал часть беседы разговора бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с арестованным мужем. Соответствующий ролик размещен на странице канала в Twitter.

Согласно ролику, Тихановская беседует с супругом на политические вопросы. Она заверила Сергея, что она и ее команда "делают все возможное", чтобы поскорее тот вышел. Также она отметила, что они делают "все необходимое по изменению ситуации в республике".

"Отступать мы не можем, <…> пока не добьемся новых выборов", — заявила Тихановская своему мужу.

Супруг в свою очередь поинтересовался, есть ли у нее поддержка со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Светлана отметила, что они "хорошие люди", которые поддерживают ее и супруга.

Тихановский также призывает "быть жестче". В ответ супруга отметила, что боится последствий для тех людей, кто сидит в тюрьме.

В Сети появился фрагмент разговора Светланы и Сергея Тихановских. — Надо как-то жестче быть. — Жестче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жестче. pic.twitter.com/Hr3uGbLNfy — Телеканал 360° (@360tv) October 10, 2020

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. После этого оппозиция выдвинула ее для участия в выборах. Против Тихановского возбуждено ряд дел, связанных с организацией массовых беспорядков.