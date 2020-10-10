МО Армении рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

Вступивший в силу режим прекращения огня в Карабахе в основном сохраняется. Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Армения и Азербайджан во время переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня понедельника. По приглашению президента РФ Владимира Путина министры иностранных дел обеих стран прибыли в Москву в пятницу. Переговоры шли более 10 часов.

Режим прекращения огня в основном сохранялся, заявил на брифинге.Ованнисян При этом он отметил, что были отдельные провокации, на которые отвечает Армия обороны Нагорно-Карабхской Республики.

Так, на некоторые участках линии соприкосновения армия НКР позволила азербайджанской стороне забрать тела погибших, однако этот процесс был приостановлен. Представитель минобороны Армении отметил, что теперь данный процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, поскольку он используется для провокаций.

Ованнисян сообщил, что по данным на пятницу и до полудня субботы азербайджанские военные потеряли около 200 человек убитыми, а также четыре единицы автотехники и три беспилотника.