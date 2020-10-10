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21:10   10 Октября 2020
Политика

МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили приверженность перемирию в Карабахе

МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили приверженность перемирию в Карабахе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Они обсудили перемирие в Нагорном Карабахе.

Ереван и Баку подтвердили приверженность прекращению огня на линии соприкосновения. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве", – подчеркнули в российском дипведомстве.

Стороны конфликта ранее объявили о прекращении огня в гуманитарных целях. Речь идет об обмене военнопленными и телами погибших.

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Автор: Ирина Большунова
#лавров #азербайджан #армения #перемирие #нагорный карабах

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