МИД РФ: Ереван и Баку подтвердили приверженность перемирию в Карабахе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Они обсудили перемирие в Нагорном Карабахе.

Ереван и Баку подтвердили приверженность прекращению огня на линии соприкосновения. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве", – подчеркнули в российском дипведомстве.

Стороны конфликта ранее объявили о прекращении огня в гуманитарных целях. Речь идет об обмене военнопленными и телами погибших.