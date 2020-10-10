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20:59   10 Октября 2020
Общество

Гаспарян уверен, что Навальный может быть "агентом влияния" США в РФ

Гаспарян уверен, что Навальный может быть "агентом влияния" США в РФ

Слова бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который видит блогера Алексея Навального "во главе России", не удивили российского политолога Армена Гаспаряна. Как сообщает ФАН, западные спецслужбы всегда кого-то "примеряют" на роль президента РФ.

"Бесконечную изжогу" у американцев вызывает то, что народ России не видит Навального в роли лидера, подчеркнул эксперт в комментарии ФАН. Сомнений у него не вызывает и то, что глава признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" сотрудничает со спецслужбами Запада.

"Если речь идет про Россию как государство, то, знаете, во многих городах и весях нашей необъятной родины про него вообще не слышали", — поделился Гаспарян в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперты различных сфер общественной жизни не исключают, что блогер Алексей Навальный мог быть завербован американскими спецслужбами. Сомнений в этом нет и у бывшего сотрудника ЦРУ Скотта Беннета, который назвал основателя ФБК "агентом влияния" внутри России.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #цру #гаспарян

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