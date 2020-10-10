Премьер Великобритании рассказал о планах Лондона после выхода из ЕС

Лондон стремится заключить с Европейским союзом сделку о формате будущих отношений, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Английский премьер подчеркнул, что Соединенное Королевство планирует приложить все усилия для достижения соглашения, однако также и готовится к противоположному исходу. В таком случае Лондон будет сотрудничать с ЕС в рамках правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Борис Джонсон также отметил необходимость достижения прогресса по ряду направлений, особенно в области рыболовства и сфере обеспечения условий для равной конкуренции. По словам чиновника, заключение сделки будет выгодно обеим сторонам.

Великобритания вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года. Между Брюсселем и Лондоном была установлена договоренность об установлении переходного периода, во время которого Королевство могло осуществлять торговлю по правилам единого рынка. Однако продлевать сроки Великобритания отказалась, а теперь страны должны обсудить новый формат будущих отношений.