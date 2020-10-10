Корнилов предупредил о поясе пожаров вокруг России

Россия может прибегнуть к решительным действиям, как в Крыму в 2014 году или на Кавказе в 2008 году, считает историк и политолог Владимир Корнилов. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Голос Правды».

«Конечно, это должны быть события, сопоставимые с майданом, потрясением, геополитическим серьезным потрясением, когда у России просто не останется выбора, как прийти на помощь», — пояснил мысль эксперт.

В складывающейся геополитической обстановке Москва рискует остаться без выбора, а Запад сам все сильнее подталкивает к подобному исходу, убежден эксперт.

«То есть, в той ситуации, когда вокруг России создают пояс пожаров, нестабильности, потрясений, когда в ее подбрюшье происходят цветные революции и прочее – что ж, у России появляется выбор дополнительных методов. Ах, так? Раз вам можно действовать таким образом в Белоруссии или еще где-то, ну, значит не обижайтесь, значит наши дипломаты, пусть они станутся более дипломатичными, просто отойдут на задний план», — считает Корнилов.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова предоставить Украине крупный контракт на поставку летального оружия и кредит в размере одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов). Руководитель офиса президента в Киеве Андрей Ермак сообщил, что эти деньги пойдут на укрепление Военно-морских сил Украины и постройку новых кораблей, которые будут использованы в Черном море.

Британская газета The Guardian пишет, что главу офиса президента Владимира Зеленского сильно беспокоит ситуация в Белоруссии. Киев считает, что волнения в соседней стране представляют потенциальную прямую угрозу для Украины. От Европейского союза (ЕС) и Великобритании руководство Украины потребовало гарантии того, что они окажут помощь в обеспечении безопасности. Помимо этого, на Украине планируют создать специальный центр ЕС или Североатлантического альянса (НАТО) для противостояния «российской дезинформации и пропаганде».