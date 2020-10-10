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20:30   10 Октября 2020
Экономика

Потеря белорусских грузов ударит по налоговой системе Литвы

Потеря белорусских грузов ударит по налоговой системе Литвы

Несмотря на громкие политические заявления, для Вильнюса будет серьезным ударом отказ от экономических отношений с Минском и Москвой, заявил в беседе с Sputnik Литва эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Перенаправление Белоруссией грузов из портов Балтии в российские принесет Литве экономические потери. Несколько десятков процентов загрузки железной дороги пропадают. Вильнюс будет вынужден компенсировать их за счет повышения цен на перевозки других производителей, из-за чего конкурентоспособность последних упадет, ответил Митрахович.

Кроме того, перенаправление грузов из Литвы отразится на налогообложении в стране, то же самое относится и к морским портам. Все эти изменения являются последствиями внешней политики Вильнюса, подчеркнул эксперт. При этом Литва продолжает закупать в России СПГ и электроэнергию, сообщил Митрахович.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #литва #груз #Станислав Митрахович

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