Потеря белорусских грузов ударит по налоговой системе Литвы

Несмотря на громкие политические заявления, для Вильнюса будет серьезным ударом отказ от экономических отношений с Минском и Москвой, заявил в беседе с Sputnik Литва эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Перенаправление Белоруссией грузов из портов Балтии в российские принесет Литве экономические потери. Несколько десятков процентов загрузки железной дороги пропадают. Вильнюс будет вынужден компенсировать их за счет повышения цен на перевозки других производителей, из-за чего конкурентоспособность последних упадет, ответил Митрахович.

Кроме того, перенаправление грузов из Литвы отразится на налогообложении в стране, то же самое относится и к морским портам. Все эти изменения являются последствиями внешней политики Вильнюса, подчеркнул эксперт. При этом Литва продолжает закупать в России СПГ и электроэнергию, сообщил Митрахович.