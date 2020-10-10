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20:38   10 Октября 2020
Россия

Sohu: российские Ту-160М2 обуздают заносчивых американцев

Sohu: российские Ту-160М2 обуздают заносчивых американцев

Предстоящий выход российского бомбардировщика Ту-160М2 вызывает беспокойство у американских военных, пишет китайское издание Sohu. США будет сложно демонстрировать заносчивость перед Россией, считают аналитики.

 «США работают над новым поколением бомбардировщиков-невидимок. Их работа сопровождается большим давлением из-за того, что Россия добилась весомых успехов в этой области», — отмечают авторы Sohu.

В современной военной стратегии бомбардировщики играют очень важную роль. Ведущие державы мира придают огромное значение подобным машинам. Самолеты Ту-160 «Белый лебедь» уже довольно давно в строю и, несмотря на это, продолжают оставаться выдающимся оружием. Предстоящий выход глубоко модернизированной версии бомбардировщика не понравится Пентагону, уверены журналисты.

 «Характеристики Ту-160М2 настолько высоки, что самолет, несомненно, представляет большую угрозу для США. Что еще больше беспокоит Соединенные Штаты, так то, что РФ может наладить массовое производство этих машин»

Sohu: российские Ту-160М2 обуздают заносчивых американцев

Как только российские Ту-160М2 начнут поступать в войска, давление на разработчиков нового американского бомбардировщика-невидимки увеличится. Наличие у оппонентов такого мощного самолета означает, что Россия сможет еще уверенней отстаивать свои интересы в международных делах, подчеркивает Sohu. По мнению китайского издания, ставка на модернизацию самолетов Ту-160 является единственно верным решением в сложившейся ситуации.

  «Перед лицом Ту-160М2 США не осмелятся быть столь же высокомерными, как и раньше. Россия всегда была жесткой, но при этом никогда не была страной-хулиганом. С помощью этого самолета она сможет лучше защитить свою национальную безопасность», — резюмировали аналитики.

Ранее стало известно, что российское предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, возобновило серийное производство турбореактивных двигателей НК-32 серии 02. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, партия двигателей новой сборки уже передана для установки на Ту-160М. Силовые установки проходят квалификационные и ресурсные стендовые испытания.

Sohu: российские Ту-160М2 обуздают заносчивых американцев

Работы по возобновлению серийного производства бомбардировщиков Ту-160 ведутся по заказу Минобороны РФ. Они проводятся в несколько этапов, в числе которых — модернизация стоящих на вооружении Дальней авиации самолетов, выпуск новых Ту-160М, а также серийное производство глубоко модернизированной версии — Ту-160М2. По программе воспроизводства бомбардировщиков налаживается серийное производство бортового оборудования самолетов и их двигателей.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #бомбардировщики #ту-160м #sohu

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