Sohu: российские Ту-160М2 обуздают заносчивых американцев

Предстоящий выход российского бомбардировщика Ту-160М2 вызывает беспокойство у американских военных, пишет китайское издание Sohu. США будет сложно демонстрировать заносчивость перед Россией, считают аналитики.

«США работают над новым поколением бомбардировщиков-невидимок. Их работа сопровождается большим давлением из-за того, что Россия добилась весомых успехов в этой области», — отмечают авторы Sohu.

В современной военной стратегии бомбардировщики играют очень важную роль. Ведущие державы мира придают огромное значение подобным машинам. Самолеты Ту-160 «Белый лебедь» уже довольно давно в строю и, несмотря на это, продолжают оставаться выдающимся оружием. Предстоящий выход глубоко модернизированной версии бомбардировщика не понравится Пентагону, уверены журналисты.

«Характеристики Ту-160М2 настолько высоки, что самолет, несомненно, представляет большую угрозу для США. Что еще больше беспокоит Соединенные Штаты, так то, что РФ может наладить массовое производство этих машин»

Как только российские Ту-160М2 начнут поступать в войска, давление на разработчиков нового американского бомбардировщика-невидимки увеличится. Наличие у оппонентов такого мощного самолета означает, что Россия сможет еще уверенней отстаивать свои интересы в международных делах, подчеркивает Sohu. По мнению китайского издания, ставка на модернизацию самолетов Ту-160 является единственно верным решением в сложившейся ситуации.

«Перед лицом Ту-160М2 США не осмелятся быть столь же высокомерными, как и раньше. Россия всегда была жесткой, но при этом никогда не была страной-хулиганом. С помощью этого самолета она сможет лучше защитить свою национальную безопасность», — резюмировали аналитики.

Ранее стало известно, что российское предприятие «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, возобновило серийное производство турбореактивных двигателей НК-32 серии 02. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, партия двигателей новой сборки уже передана для установки на Ту-160М. Силовые установки проходят квалификационные и ресурсные стендовые испытания.

Работы по возобновлению серийного производства бомбардировщиков Ту-160 ведутся по заказу Минобороны РФ. Они проводятся в несколько этапов, в числе которых — модернизация стоящих на вооружении Дальней авиации самолетов, выпуск новых Ту-160М, а также серийное производство глубоко модернизированной версии — Ту-160М2. По программе воспроизводства бомбардировщиков налаживается серийное производство бортового оборудования самолетов и их двигателей.