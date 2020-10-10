Баранец объяснил, зачем Россия закрыла на время учений Керченский пролив

Перекрытие Керченского пролива обусловлено необходимостью обеспечить безопасность во время учений Черноморского флота РФ, но военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец увидел в этом предупреждение для НАТО, о чем сообщил "Царьграду".

Требование безопасности судоходства в районе военно-морских учений — это самая очевидная причина перекрытия Керченского пролива. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец нашел еще две причины этого действия.

Одна из этих причин заключается в ограничении действий кораблей и самолетов НАТО, которые в последнее время очень часто стали появляться вблизи Крыма. А другая причина — желание продемонстрировать реальную силу Черноморского флота РФ и его способность контролировать акваторию российских территориальных вод.