Вассерман высмеял претензии Польши к «Северному потоку — 2»

Власти Польши стремятся напакостить России изо всех сил и на всех направлениях, в том числе энергетическом. Такое мнение высказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в авторской колонке на сайте РЕН-ТВ.

Эксперт прокомментировал решение польского антимонопольного органа UOKiK штрафовать пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около 60 миллионов долларов. Причина заключается в том, что при строительстве газопровода не было зарезервировано половины мощности трубы для сторонних поставщиков. Сам «Газпром» также оштрафован на 7,6 миллиардов.

Однако ни вины России, ни «Газпрома» в этом нет, подчеркивает Вассерман. По его словам, в случае с СП-2 независимым поставщикам взяться неоткуда, поскольку газопровод проложен от месторождений, разработкой которых занимаются российские компании.

Польшу нисколько не беспокоит, что дешевый газ выгоден европейской экономике, которая с его помощью получит дополнительный стимул для развития. Для них важно насолить России и продвинуть интересы США, подчеркивает аналитик.

«Польша требует от ЕС только компенсаций и подачек. А вот политику ведет совсем не европейскую. Добивается, чтобы ЕС покупал дорогой сжиженный газ из СГА [США]. Что сделает европейские товары неконкурентоспособными. Ну а то, что львиная доля денег для Польши из бюджета ЕС заработана как раз Германией и польские помехи русскому газу разорят саму же Польшу — для СГА не имеет значения. Похоже, для нынешнего польского руководства судьба родной страны тоже мелочь», — пишет Вассерман.

Действия Варшавы публицист объясняет ее стремлением стать главной силой в славянском мире. Однако ошибки, допускаемые польскими властями на протяжении нескольких веков, мешают им добиться желаемого. Тем не менее они не оставляют попыток переиграть Москву, объединяясь с Соединенными Штатами и спекулируя на военной теме.

«Открытым текстом сообщаю: когда вооруженные формирования, подчиненные СГA, оказываются у нас под боком – вероятность случайной вспышки растет. Польша может стать мишенью ответного удара РФ. То есть делает все, чтобы однажды превратиться в жидкую радиоактивную грязь», — резюмирует эксперт.

«Газпром» намерен обжаловать решение польского регулятора о штрафе, поскольку оно «нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В компании подчеркнули, что размер санкции говорит о желании любыми способами помешать завершению строительства трубопровода.

В августе 2020 года UOKiK же штрафовал «Газпром» на 57 миллионов долларов. Тогда причиной послужил отказ компании сотрудничать в расследовании по строительству «Северного потока — 2». В Польше обратили внимание, что объединение нескольких независимых предприятий для финансирования СП-2 не должно было происходить без одобрения регулятора.

Вместе с российской компанией под санкции попали нидерландские Shell, Uniper, Wintershall и OMV, а также швейцарская Engie Energy.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач счел издевкой решение Польши оштрафовать «Газпром» из-за СП-2.