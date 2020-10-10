ЦБ ожидает большей осторожности от участников кредитного рынка

Банковский сектор и корпоративные заемщики в ближайшее время будут придерживаться консервативной финансовой политики, считают аналитики Центробанка РФ.

Из‑за макроэкономической неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 и ростом санкционных рисков, участники кредитного рынка буду с осторожностью наращивать активность. В то же время господдержка останется значимой в формировании конъюнктуры для целого ряда отраслей.

ЦБ ожидает, что розничное кредитование продолжит рост во многом благодаря ипотеке, особенно с учетом возможного продления мер поддержки сегмента новостроек. Кроме того, взвешенный подход банков к отбору заемщиков обеспечит восстановление потребительского и автокредитования, не приводящее к увеличению кредитных рисков.