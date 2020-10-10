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19:24   10 Октября 2020
Армия

ВС Армении выпустили ракету "Скад" на азербайджанский Мингячевир

ВС Армении выпустили ракету "Скад" на азербайджанский Мингячевир

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что со стороны Армении на азербайджанский город Мингячевир была выпущена ракета "Скад" (Р-17).

О запуске ракеты помощник президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил в субботу, 10 октября. В этот день в 12:00 по местному времени было объявлено прекращение боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.

Однако противоборствующие стороны до сих пор обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия, объявленного в гуманитраных целях для обмена пленными и телами погибших.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #армения #карабах

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