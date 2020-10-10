ВС Армении выпустили ракету "Скад" на азербайджанский Мингячевир

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что со стороны Армении на азербайджанский город Мингячевир была выпущена ракета "Скад" (Р-17).

О запуске ракеты помощник президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев сообщил в субботу, 10 октября. В этот день в 12:00 по местному времени было объявлено прекращение боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.

Однако противоборствующие стороны до сих пор обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия, объявленного в гуманитраных целях для обмена пленными и телами погибших.