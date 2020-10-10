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19:06   10 Октября 2020
Политика

Светлана и Сергей Тихановские созвонились впервые за четыре месяца

Светлана и Сергей Тихановские созвонились впервые за четыре месяца

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская впервые за долгое время поговорила с арестованным мужем Сергеем. Об этом пишет РИА Новости.

Светлана и Сергей Тихановские созвонились один раз за 134 дня. Супруг Тихановской планировал баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако он не смог зарегистрироваться, это сделала его жена. Светлана Тихановская впоследствии приняла участие в президентских выборах 9 августа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#телефонный разговор #муж #тихановская

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