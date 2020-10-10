19:06 10 Октября 2020Политика
Светлана и Сергей Тихановские созвонились впервые за четыре месяца
Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская впервые за долгое время поговорила с арестованным мужем Сергеем. Об этом пишет РИА Новости.
Светлана и Сергей Тихановские созвонились один раз за 134 дня. Супруг Тихановской планировал баллотироваться в президенты Белоруссии. Однако он не смог зарегистрироваться, это сделала его жена. Светлана Тихановская впоследствии приняла участие в президентских выборах 9 августа.