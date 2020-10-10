Бутылка из-под воды стала основной уликой Запада, пытающегося доказать покушение на Алексея Навального. Однако ее "оригинал" никогда не покидал пределы России, потому что был уничтожен Марией Певчих, пишет Федеральное агентство новостей.

Таинственная соратница основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) утверждает, что привезла в Берлин емкость, которая находилась в томском номере Навального. Именно на ней западные эксперты якобы обнаружили следы боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Певчих не полетела с Навальным, а осталась в Томске с некоторыми другими сотрудниками ФБК. Когда стало известно об экстренной госпитализации блогера в Омске, они вернулись в гостиничный номер и собрали все "доказательства", которые позволят установить обстоятельства инцидента.

Однако проверка МВД установила, что в аэропорту Новосибирска, во время посадки на рейс до Омска, ни у Певчих, ни у ее товарищей не было никаких бутылок. Уже в "чистой зоне" она купила в торговом автомате бутылку с водой, с которой затем и оказалась в Германии.

Источник в ФБК подтвердил, что Певчих не собирала доказательства "отравления", а прибиралась за собой, так как оставалась в номере Алексея на ночь и оставила там множество следов, в том числе следы помады. Если бы бутылки с ее ДНК изъяли и передали их следователям, это разрушило бы всю версию о том, что в номер Навального никто не заходил. Таким образом, речь идет об инсценировке с целью провокации.