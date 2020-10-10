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18:56   10 Октября 2020
Политика

Глава МО Армении обсудил процесс обмена пленными с Азербайджаном

Глава МО Армении обсудил процесс обмена пленными с Азербайджаном

Армения и ереванская делегация Международного комитета Красного креста обсудили процесс обмена пленными военнослужащими. Об этом сообщает агентство REGNUM.

Переговоры велись между главой оборонного ведомства Армении Давидом Тонояном и лидером ереванской делегации Международного комитета Красного Креста в республике Клэром Мейтро 10 октября, следует из сообщения пресс-службы МО. В ходе беседы была также затронута тема передачи тел погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе солдат Азербайджана и Армении.

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Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #армения #карабах

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