Запад обкатывает в Бишкеке сценарий "цветной революции"
Запад отрабатывает в Киргизии "цветную революцию", которая предназначается для России. Такое мнение высказал политический и общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с Nation News.
Сценарий, который обкатывает Запад в Киргизии, уготавливается для России, заявил собеседник Nation News. Однако это не только "цветная революция", уверен Макаренко.
"Это и попытка вычеркнуть из нашего ближайшего окружения бывшие республики СССР", — констатировал общественник.
Ситуацию в Киргизии Эрнест Макаренко охарактеризовал как "полную анархию". Деятель посчитал необходимым пресекать любые госперевороты на этапе зарождения.
Беспорядки в Бишкеке начались после оглашения результатов парламентских выборов. С 4 октября из-за протестов пострадали более тысячи человек.