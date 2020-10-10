Запад обкатывает в Бишкеке сценарий "цветной революции"

Запад отрабатывает в Киргизии "цветную революцию", которая предназначается для России. Такое мнение высказал политический и общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с Nation News.

Сценарий, который обкатывает Запад в Киргизии, уготавливается для России, заявил собеседник Nation News. Однако это не только "цветная революция", уверен Макаренко.

"Это и попытка вычеркнуть из нашего ближайшего окружения бывшие республики СССР", — констатировал общественник.

Ситуацию в Киргизии Эрнест Макаренко охарактеризовал как "полную анархию". Деятель посчитал необходимым пресекать любые госперевороты на этапе зарождения.

Беспорядки в Бишкеке начались после оглашения результатов парламентских выборов. С 4 октября из-за протестов пострадали более тысячи человек.