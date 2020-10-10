Адвокат: следствие опровергло версию о падении Легкоступовой в ванне

Следователи должны возбудить уголовное дело по факту гибели певицы Валентины Легкоступовой, пишет Nation News со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Версия, озвученная мужем покойной Юрием Фирсовым на федеральных каналах, уже давно опровергнута правоохранителями. Кроме того, на криминальный характер смерти певицы указывает то, что на ее теле обнаружены многочисленные травмы, которая Легкоступова не могла получить при падении в ванной, где есть лишь одна душевая кабина, уверен Жорин.

В связи с этим следователям необходимо обратить внимание на Фирсова и возбудить уголовное дело по факту гибели певицы, считает Жорин. По словам адвоката, бывший муж Легкоступовой вполне мог быть неискренен как во время выступления на телевидение, так и в беседе с правоохранителями на тему смерти супруги.