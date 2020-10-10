В Италии ввели запрет на выпечку хлеба по воскресеньям

Власти итальянской Сицилии ввели запрет на выпечку хлеба в каждое второе и третье воскресенье месяца. Информация опубликована в "ЕвроПульс".

Новые правила введены, чтобы сотрудники пекарни могли больше времени проводить с семьей. В булочных будут продавать хлеб, который был приготовлен заранее.

За нарушение запрета пекарням грозит штраф в 400 евро. Спрос на хлеб на Сицилии по воскресеньям ниже, а летом выше, так как приезжают туристы.