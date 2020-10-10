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18:16   10 Октября 2020
Экономика

Государство разрешит ипотечным должникам выгодно продавать собственность

Государство разрешит ипотечным должникам выгодно продавать собственность

Владельцы взятых в ипотеку квартир смогут сами продавать их, получая при этом большую выгоду. Об этом стало известно из материала "Парламентской газеты".

Россияне смогут выгодно продавать заложенное имущество, самостоятельно осуществляя поиск покупателей. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

С данной инициативой выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Согласно предложению, срок продажи имущества будет равен шести месяцам, начиная со дня отправки заявления банку. Также к каждой сделке будет оговорена минимальная стоимость жилья.

Сейчас заложенное имущество могут реализовывать только с помощью аукциона или публичных торгов. Однако это невыгодно для владельцев, так как взятые в ипотеку квартиры продаются довольно дешево.

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Автор: Кристина Мокроусова
#яровая #ипотека #продажа #собственность

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