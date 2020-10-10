18:09 10 Октября 2020Общество
Беглов оценил ход строительства нового центра для реабилитации инвалидов
Центр социальной реабилитации инвалидов к концу 2020 года должен появиться в Петербурге. Ход строительных работ на объекте оценил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.
Беглов отметил, что строительство происходит со значительным опережением графика, поскольку работы на объекте завершены более чем на 75%. В центре сейчас устанавливают внутренние инженерные системы и коммуникации.
К концу текущего года строительство центра закончится. Градоначальник добавил, что считает этот объект хорошим примером работы строителей. Медучреждение после открытия будет осуществлять специализированную помощь медицинского и социального характера инвалидам.