Политолог Баширов предложил бороться с COVID-19 при помощи цветных повязок

Политолог и политтехнолог Марат Баширов предложил россиянам носить в общественных местах повязки на руке. В беседе с «Политикой Сегодня» он пояснил, что речь идет о самоорганизации людей, которая поможет избежать жесткого карантина

«Мы же видим, что люди выходят на улицу и настороженно оглядываются: кто в масках, кто без. Есть страх у людей, и никто не понимает, что делать. С другой стороны, нам необходимо гулять. Это просто мои размышления. Вот я позавчера сдал ПЦР и он отрицательный, пусть другие это видят. А если окружающие увидят, что человек не уверен, здоров он или нет — то относительно него будут держать дистанцию, или наденут маску, если это час пик. Нам нужно вводить механизмы, а не просто сидеть дома», — сказал Баширов.

Баширов считает, что подобные инструменты реально ввести, например, в формате флешмоба. А если государственные организации поддержат изготовление повязок, это может в борьбе с пандемией.

Политолог надеется, что в России появятся и другие инициативы, альтернативные введению жестких ограничений.

«Возможно, молодые люди придумают цифровой формат такой идентификации, как в Китае, например. Перед тем как войти в офисное здание, там прикладывают телефон, где сканируются все данные», — сказал Баширов.

СРОЧНО! Штаб: За сутки в РФ подтверждено 12 тыс. 846 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 4 тыс. 105 https://t.co/wAQUzp6sqB — Агентство Москва (@mskagency) October 10, 2020

Ранее в своем Telegram-канале «Политджойстик» Баширов написал, что в России давно различать людей по COVID-статусу. Например, если человек сдал отрицательный тест на коронавирус, он может носить зеленую повязку. Красную — если ничего не сдавал, но чувствует себя здоровым, а белую — если уже переболел коронавирусом.

«Если ты в зоне риска, но надо перемещаться по городу — оранжевая, работник контроля от силовиков и до Минздрава — белая, но с номером», —предлагает Баширов.

Для этого всем необходимо «перейти психологический барьер», убежден эксперт. Баширов также отметил, что такой шаг потребует личной ответственности от граждан.

Против режима жестких ограничений выступают в России на разных уровнях власти. На эту тему уже высказался мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал главным инструментом борьбы с коронавирусом вакцинацию.

Ранее пользователи Instargram раскритиковали ггубернатора Приморья Олега Кожемяко за нарушение введенного им же масочного режима.