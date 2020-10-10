Каир примет делегации из Ливии для переговоров 11 октября

Дипломаты с восточной и западной стороны Ливии проведут встречу на территории египетской столицы Каира 11 октября. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на арабское издание AlGhad.

На территории Каира проведут встречу делегация из членов Палаты представителей (парламента) Ливии, а также Высшего государственного совета (ВГС) Правительства национального согласия (ПНС). Будут присутствовать и члены Конституционной комиссии. Планируется обсудить путь к конституции страны под надзором со стороны ООН. Информацию об этом издание сообщило в аккаунте социальной сети Twitter со ссылкой на свои источники.

Процесс дипломатического диалога в Ливии был положительно оценен со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она отметила диалог между Триполи и Тобруком, что может привести к возобновлению работы комитета в формате "5+5".