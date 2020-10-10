Geely наладила производство своих кроссоверов Tugella в Белоруссии

Производство купе-кроссоверов Geely Tugella стартовало на белорусском заводе "БЕЛДЖИ". Фотографии первых экземпляров автомобилей появились на форуме Geely-club.

На представленных в Сети снимках автомобили запечатлены в базальтовом, черном и красном цветах. На белорусском рынке купе-кроссоверы появятся в двух комплектациях: с двухлитровым мотором на 238 и 200 "лошадей".

Версию Flagship оснастят продвинутой системой безопасности и "умным" круиз-контролем. Сидения в салоне автомобиля будут выполнены в отделке из кожи Nappa. Для комфорта водителей, в купе-кроссоверах установят подстаканники с подогревом и охлаждением и беспроводную зарядку для смартфона.