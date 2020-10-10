Business Insider: экономика Великобритании сократила темпы восстановления

Восстановление британской экономики от "коронакризиса" значительно снизилось: по итогам августа текущего года ее рост составил лишь 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает издание Business Insider.

Несмотря на поддержку государства, британская экономика восстанавливается не так быстро, как рассчитывали аналитики. В августе 2020 года ей прогнозировали 4,6% роста, однако этот показатель достиг только 2,1%.

В ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится в положительную сторону, отмечают эксперты. Британское правительство вынуждено вводить новые меры для поддержки населения и бизнеса. В частности, власти страны предпринимают попытки по сохранению рабочих мест в тех компаниях, которые столкнулись с наибольшими трудностями.