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17:41   10 Октября 2020
Экономика

Business Insider: экономика Великобритании сократила темпы восстановления

Business Insider: экономика Великобритании сократила темпы восстановления

Восстановление британской экономики от "коронакризиса" значительно снизилось: по итогам августа текущего года ее рост составил лишь 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает издание Business Insider.

Несмотря на поддержку государства, британская экономика восстанавливается не так быстро, как рассчитывали аналитики. В августе 2020 года ей прогнозировали 4,6% роста, однако этот показатель достиг только 2,1%.

В ближайшие месяцы ситуация вряд ли изменится в положительную сторону, отмечают эксперты. Британское правительство вынуждено вводить новые меры для поддержки населения и бизнеса. В частности, власти страны предпринимают попытки по сохранению рабочих мест в тех компаниях, которые столкнулись с наибольшими трудностями.

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Автор: Юлия Яковлева
#великобритания #коронавирус #экономика британии

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