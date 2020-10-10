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17:36   10 Октября 2020
Общество

Лукашенко четыре часа проговорил с представителями оппозиции в СИЗО КГБ

Лукашенко четыре часа проговорил с представителями оппозиции в СИЗО КГБ

Обсуждение конституционной реформы прошло в СИЗО КГБ Белоруссии, куда пришел президент Александр Лукашенко. Как сообщает ТАСС, он побеседовал с экс-претендентом на выдвижение кандидатуры в президенты страны Виктором Бабарико.

Находящиеся под арестом в СИЗО КГБ представители белорусской оппозиции смогли высказать свою позицию относительно конституционной реформы в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что на улице невозможно написать конституцию. Визит белорусского президента в СИЗО показывает его стремление услышать всех, но детали разговора все его участники предпочли скрыть от общественности.

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Автор: Василий Пименов
#лукашенко #белорусская оппозиция #сизо кгб #конституционная реформа

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