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17:19   10 Октября 2020
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Экс-замглавы МВД Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков

Экс-замглавы МВД Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков

Правоохранители задержали экс-замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова по подозрению в организации массовых провокаций в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на госкомитет нацбезопасности республики.

Асанов стал одним из фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Киргизские правоохранители устанавливают личности других организаторов провокаций, ведется их поиск.

Бывший замглавы МВД республики взял на себя управление ведомством после протестов от 5 октября. Подробности по уголовному делу не разглашаются, Асанов пока не прокомментировал задержание.

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Автор: Яна Либерман
#задержание #мвд киргизии #асанов

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