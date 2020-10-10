Экс-замглавы МВД Киргизии задержан за организацию массовых беспорядков

Правоохранители задержали экс-замглавы МВД Киргизии Курсана Асанова по подозрению в организации массовых провокаций в Бишкеке, передает РИА Новости со ссылкой на госкомитет нацбезопасности республики.

Асанов стал одним из фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Киргизские правоохранители устанавливают личности других организаторов провокаций, ведется их поиск.

Бывший замглавы МВД республики взял на себя управление ведомством после протестов от 5 октября. Подробности по уголовному делу не разглашаются, Асанов пока не прокомментировал задержание.