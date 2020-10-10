Жапаров назвал Россию главным стратегическим партнером Киргизии

Утвержденный на внеочередном заседании парламента Киргизии в должности премьер-министра Садыр Жапаров заявил о сохранении характера отношений Киргизии с Россией, передает РИА Новости.

Политический кризис в Киргизии привел к смене всех ключевых лиц страны. Правительство Киргизии возглавил Садыр Жапаров, чью кандидатуру утвердил парламент. Докладывая депутатам свою программу, во внешнеполитической ее части он заявил, что Россия была и останется стратегическим партнером Киргизии.