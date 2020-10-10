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17:16   10 Октября 2020
Политика

Жапаров назвал Россию главным стратегическим партнером Киргизии

Жапаров назвал Россию главным стратегическим партнером Киргизии

Утвержденный на внеочередном заседании парламента Киргизии в должности премьер-министра Садыр Жапаров заявил о сохранении характера отношений Киргизии с Россией, передает РИА Новости.

Политический кризис в Киргизии привел к смене всех ключевых лиц страны. Правительство Киргизии возглавил Садыр Жапаров, чью кандидатуру утвердил парламент. Докладывая депутатам свою программу, во внешнеполитической ее части он заявил, что Россия была и останется стратегическим партнером Киргизии.

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Автор: Ирина Большунова
#киргизия #стратегический партнер #жапаров

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